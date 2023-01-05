В канун Рождества в ПВНС прозвучат колядки

0

В канун Рождества, 6 января, на площади Великого Национального собрания будет организован концерт, на котором прозвучат колядки. На сцене возле Рождественской елки выступит этнофольклорный ансамбль “Crenguța de Iederă”, художественный руководитель – Мария Илиуц.

Колядки “Sorcova”, “Ursul”, “Capra” – это лишь некоторые из традиционных представлений, которых покажут члены ансамбля “Crenguța de Iederă”. Мероприятие начнется в 18.00. Примария Кишинева приглашает жителей и гостей города на ПВНС, чтобы насладиться истинным духом зимних праздников.

Кроме того, каждую пятницу, субботу и воскресенье, с 16.00 до 21.00, дети получают подарки от Деда Мороза в домике, установленном рядом с Рождественской елкой, передает ipn.md.

6 января – последний день рождественского поста, а 7 января православные христиане, соблюдающие старый церковный календарь, отмечают Рождество.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.