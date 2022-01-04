В канун Рождества ожидается увеличение выездов из Республики Молдова

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Пограничная полиция рекомендует гражданам узнавать перед дорогой о ситуации на границе и о движении на пунктах пропуска. Данную информацию можно получить на официальной странице ведомства. Если на КПП “Леушень” или “Крива” большой поток, гражданам предлагается выбирать другие пункты пропуска, расположенные поблизости, такие как “Скулень”, “Костешть”, “Бричень” или “Ларга”.



Заместитель начальника Пограничной полиции Валентин Фёдоров отметил в ходе брифинга, что в канун Рождества пограничники продолжат работать в усиленном режиме. На выезде из Республики Молдова ожидается увеличение числа пересечений границы, особенно на некоторых КПП, таких как: “Леушень”, “Скулень”, “Крива”, “Отачь”, а также в Международном аэропорту Кишинёва, сообщает ipn.md.

Примечательно, что с 30 декабря по 3 января было зарегистрировано 114 тысяч пересечений молдавской границы.

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