В канун Пасхи сотрудники ГИЧС проводят противопожарную кампанию

В канун Пасхи сотрудники ГИЧС проводят противопожарную кампанию

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил кампанию по предупреждению пожаров и опасных ситуаций во время пасхальных праздников. В связи с этим спасатели дали рекомендации служителям храмов и призвали соблюдать противопожарные правила, особенно в ночь Воскресения Христова. 

Специалисты призывают строго соблюдать правила противопожарной безопасности, чтобы не подвергать опасности прихожан, которые будут находиться возле храмов в пасхальную ночь. Также рекомендуется оснастить церкви первичными средствами пожаротушения и следить за тем, чтобы подъездные пути для спецтехники были свободными. Кроме того, граждан призывают зажигать свечи только в предназначенных для этого местах и с осторожностью использовать открытый огонь.

До начала пасхальных праздников спасатели проверят и проведут инструктаж в 1500 церквях по всей стране. По данным ГИЧС, в 2020 году на территориях храмов в Молдове произошло три пожара.

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