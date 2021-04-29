В канун Пасхи Додон навестил с подарками многодетную семью (ФОТО, ВИДЕО)

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Накануне праздников председатель ПСРМ навестил кишиневскую семью Спыну, в которой с любовью воспитываются четверо детей: 9-летний мальчик и тройня: мальчик и две девочки в возрасте двух с половиной лет.

В настоящее время мать детей Елена в одиночку заботится о них, так как глава семьи уехал работать за границу. Учитывая, что женщине сложно гулять одной с тройней, она обратилась к Игорю Додону с просьбой помочь ей с покупкой коляски.

Председатель ПСРМ подарил семье коляску и кровать для тройни, а также мебель для детской комнаты, игрушки, школьные принадлежности, фрукты и другие продукты питания. Он пожелал Елене Спыну крепкого здоровья, терпения и радостных моментов в окружении детей.

В эти светлые дни Пасхальных праздников давайте проявим солидарность, подарим окружающим улыбки и радость. Добрые дела продолжаются! – отметил Додон.

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