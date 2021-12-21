В канун новогодних праздников специалисты НЦОЗ провели около 400 проверок

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В период с 4 по 17 декабря специалисты территориальных центров общественного здоровья провели около 400 проверок, направленных на выявление нарушений антиковидных мер.

По данным НЦОЗ, проверки прошли в парикмахерских, аптеках, медицинских учреждениях, торговых центрах, на производственных фабриках, в образовательных заведениях. В результате были выявлены 72 нарушения, выдано 45 рекомендаций и составлено 39 протоколов о правонарушениях, передаёт moldpres.md. В их числе: отсутствие или неправильное ношение защитных масок персоналом и посетителями; необеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты; несвоевременное заполнение реестра наблюдения за состоянием здоровья сотрудников; отсутствие журнала контроля уборки помещений и т.д.

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