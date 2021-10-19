В Кантемирском районе пропал пожилой мужчина

0

В полицию за помощью обратился житель села Харагыш. Мужчина рассказал, что ночью 15 октября его 81-летний брат вышел из дома в неизвестном направлении.

Пенсионер ранее уже уходил из дома, но либо возвращался сам, либо его находили родственники. Полиция вместе с местными волонтёрами начала поиски пропавшего, пишет echipa.md.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят позвонить по номеру 112 или обратиться в полицейский участок в селе Харагыш.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.