В Кантемирском районе пропал пожилой мужчина

В Кантемирском районе пропал пожилой мужчина

В полицию за помощью обратился житель села Харагыш. Мужчина рассказал, что ночью 15 октября его 81-летний брат вышел из дома в неизвестном направлении.

Пенсионер ранее уже уходил из дома, но либо возвращался сам, либо его находили родственники. Полиция вместе с местными волонтёрами начала поиски пропавшего, пишет echipa.md.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят позвонить по номеру 112 или обратиться в полицейский участок в селе Харагыш.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md