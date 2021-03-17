В Кантемирском районе двое приятелей ограбили сельский магазин (ФОТО)

В Кантемирском районе двое приятелей ограбили сельский магазин (ФОТО)

Жительница села Кочулия обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестные проникли в принадлежащий ей магазин.

Как выяснилось, злоумышленники ночью разбили окно, проникли внутрь и украли различные товары, 1 750 леев и камеру видеонаблюдения. Вскоре подозреваемых удалось задержать. Ими оказались двое сельчан 19 и 20 лет, у которых обнаружили часть украденных денег и видеокамеру.

Возбуждено уголовно дело. Виновным грозит лишение свободы сроком до 4 лет или штраф в размере до 50 000 леев.

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