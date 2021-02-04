В Кантемире “скорая” застряла по пути к роженице

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В службу 112 поступила информация о том, что в селе Лэргуца автомобиль скорой помощи застрял по пути на вызов к роженице.

На место прибыли сотрудники инспектората полиции Кантемира и помогли вытащить машину из грязи. В это время у женщины, вызвавшей врачей, начались роды. Ребёнок появился на свет дома.

Матери и малышу была оказана первая помощь, после чего их доставили в роддом. Состояние женщины и новорождённого удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

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