В Кантемире продолжают разыскивать без вести пропавшего парня

Поиски молодого человека, пропавшего 21 июня, пока не увенчались успехом. 6 дней назад он ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

В поисковых работах принимают участие правоохранители, родственники, местные жители и волонтёры. Рост парня – 175-180 см, у него тёмные волосы и чёрные глаза.

Всех, кто что-либо знает об его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 027322980.