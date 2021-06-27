В Кантемире продолжают разыскивать без вести пропавшего парня

В Кантемире продолжают разыскивать без вести пропавшего парня
Поиски молодого человека, пропавшего 21 июня, пока не увенчались успехом. 6 дней назад он ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.  

В поисковых работах принимают участие правоохранители, родственники, местные жители и волонтёры. Рост парня – 175-180 см, у него тёмные волосы и чёрные глаза.

Всех, кто что-либо знает об его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 027322980.

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