В Кантемире насмерть сбили молодого человека. Водитель сбежал с места ДТП

В Кантемире насмерть сбили молодого человека. Водитель сбежал с места ДТП

20-летний парень погиб после того, как его сбил автомобиль. Трагедия произошла сегодня утром в селе Кочулия Кантемирского района. 

Молодой человек угодил под колёса Skoda Fabia. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда “скорой”.

32-летний водитель сбежал с места ДТП. Вскоре его поймали. Как оказалось, за руль он сел пьяным.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет deschide.md.

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