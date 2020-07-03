В Кантемире двое полицейских попались на взятке

В Кантемире двое полицейских попались на взятке

Патрульные потребовали 1 000 леев у местного жителя после того, как поймали его пьяным за рулём автомобиля. Мужчина  согласился дать деньги, однако сообщил о случившемся в НАЦ. 

Сегодня утром правоохранители провели обыски в кабинетах подозреваемых, в результате которых были найдены переданные средства. Патрульные были задержаны и доставлены в офис НАЦ для дачи показаний.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности.

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