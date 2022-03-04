В Канаде зафиксировали случай передачи коронавируса людям от оленей

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Канадские учёные зарегистрировали случай передачи новой коронавирусной инфекции от оленей к людям. Об этом сообщает The Guardian.

К такому выводу специалисты пришли после того, как у человека был обнаружен вариант коронавируса, который до этого встречался только у оленей. Учёные уточняют, что такие популяции животных называются «резервуарными», и в них могут активно мутировать вирусы, поражающие людей.

Исследователи уточнили, что обнаруженный штамм не способен преодолеть сформированную вакциной иммунную защиту, однако в дальнейшем всё равно потребуется более пристальное отношение к тому, насколько олени могут способствовать распространению инфекционных заболеваний, пишет gazeta.ru.

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