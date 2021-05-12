В Каменском районе разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Разыскивается без вести пропавший Григорий Лукиянович 1952 года рождения, который проживает в селе Хрустовая Каменского района. Утром 6 мая мужчина вышел из дома и направился в Каменку. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее он уже уходил из дома.

Приметы: на вид 65–70 лет. Рост 155–170 см, среднего телосложения. Лицо овальное, лоб высокий, прямой. Брови дугообразные. Глаза серые. Нос прямой. Губы тонкие, уголки их опущены, нижняя губа оттопырена. Уши овальные. Волосы прямые, седые, средней длины, не стрижен. На голове имеется лысина.

Был одет в демисезонную коричневую куртку, серый свитер, тёмно-синие штаны, серую кепку, обут в коричневые туфли. При себе имеет паспорт и пенсионное удостоверение.

Всех, кто знает, где находится без вести пропавший Григорий Лукиянович, просят звонить по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по номеру 0 (216) 2-14-18 в городе Каменка или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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