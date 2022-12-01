В Каменском районе на пенсионера обрушился потолок. Мужчина погиб

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Трагедия произошла накануне в селе Хрустовая. В одном из частных домов обвалился потолок.

О происшествии правоохранителям сообщила социальный работник. Она принесла одинокому пенсионеру продукты, но дверь никто не открыл. Женщина заглянула в окно и увидела, что часть потолка обрушена. На место выехали пожарный расчёт СВПЧ-6 и спасатели, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пока огнеборцы проливали тлеющие балки и чердачное перекрытие, сотрудники АСП разбирали завал. Под слоем глины они обнаружили труп хозяина дома 1943 года рождения.

Предварительной причиной обвала части потолка инспектор называет отсутствие противопожарной разделки – специальной прослойки между дымоходом печи и чердачным перекрытием, которая не допускает перегрева сгораемых конструкций. Вероятно, дымоход накалился, начали тлеть деревянные балки.

Причину гибели мужчины установит Департамент судебных экспертиз.

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