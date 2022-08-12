В Каменском районе нечистого на руку мужчину избили до полусмерти

В Каменском районе нечистого на руку мужчину избили до полусмерти

Жители села Кузьмин увидели во дворе заброшенного дома сильно избитого мужчину без сознания. Врачи увезли 45-летнего пострадавшего в больницу.

Оперативники выяснили: причинённые телесные повреждения – это месть за преступный промысел. В селе избитого знали как вора. Крал он преимущественно у пенсионеров, судим не раз.

Как было установлено, накануне произошедшего  компания отмечала день рождения одного из сельчан. Во время застолья выяснилось: родители нескольких приятелей пострадали от действий вора. Решив, что самое время разобраться, двое друзей отправились к жителю села и избили мужчину до полусмерти, пишет novostipmr.com.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга, внутреннее кровотечение и перелом ребра. Один из “мстителей” находится в милиции. Оперативники устанавливают местонахождение организатора нападения.

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