В Каменке ребёнок попал в больницу после падения с велосипеда

В Каменке ребёнок попал в больницу после падения с велосипеда

Несчастный случай произошёл в Каменке.

На велосипеде ехала 32-летняя женщина с племянниками. Она за рулём, мальчики 5 и 7 лет на переднем и заднем багажниках. В какой-то момент младший выпрямил руки, как крылья. Велосипедистка попросила его держаться крепко. Но было уже поздно, ребёнок упал.

Женщина немедленно отвела малыша в Каменскую ЦРБ, которая находилась неподалёку. Там ему оказали медицинскую помощь и перевели в хирургическое отделение Центра матери и ребёнка. У него диагностировали осложнённый перелом правой плечевой кости. На данный момент врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести. Его готовят к операции.

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