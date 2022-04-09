В Каменке при пожаре погиб мужчина

В Каменке при пожаре погиб мужчина

Инцидент произошел накануне. В частном доме загорелась веранда.

Приступив к ликвидации огня, пожарные на крыльце обнаружили обгоревшее тело хозяина. Пламенем уничтожены пристройка и крыша дома. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. В комнате найдены разбросанные окурки и бутылки из-под спиртных напитков, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Накануне трагедии нескольких нетрезвых людей во дворе погибшего видели соседи. С их слов, 40-летний мужчина и раньше неоднократно принимал у себя весёлую компанию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md