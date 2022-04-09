В Каменке при пожаре погиб мужчина

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Инцидент произошел накануне. В частном доме загорелась веранда.

Приступив к ликвидации огня, пожарные на крыльце обнаружили обгоревшее тело хозяина. Пламенем уничтожены пристройка и крыша дома. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. В комнате найдены разбросанные окурки и бутылки из-под спиртных напитков, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Накануне трагедии нескольких нетрезвых людей во дворе погибшего видели соседи. С их слов, 40-летний мужчина и раньше неоднократно принимал у себя весёлую компанию.

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