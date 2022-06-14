В Каменке подросток чуть не сгорел заживо, пытаясь повторить челлендж из Тик-Тока

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Инцидент произошёл накануне в одной из квартир многоэтажного дома в Каменке. Подростки 11 и 12 лет решили повторить увиденное в интернете: наливали жидкость для снятия лака на нож и поджигали. Свой эксперимент снимали на видео.

Всё произошло в детской комнате после того, как мать уложила детей. Дождавшись, пока все в квартире уснут, мальчишки приступили к задуманному. Решив, что их могут заметить, спрятались под одеяло.

В какой-то момент горящая жидкость попала на руки одному из подростков, он запаниковал и опрокинул весь флакон на себя. Пламя охватило всё тело. Второй попытался потушить огонь, но сам получил ожоги рук.

На крик выбежала мама и незамедлительно вызвала “скорую”. Детей забрали в больницу. Врачи констатировали у младшего ожог кистей, у старшего – поражение до 50% тела.

Мальчик в реанимационном отделении в стабильно тяжёлом состоянии. В ближайшее время консилиум врачей примет решение о транспортировке пострадавшего в специализированное лечебное учреждение.

В происшествии разбирается следственно-оперативная группа.

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