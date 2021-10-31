В Каменке микроавтобус врезался в железобетонную конструкцию

В Каменке микроавтобус врезался в железобетонную конструкцию

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 147 километре автодороги Тирасполь – Каменка в районе села Катериновка. На дорогах был сильный туман.

Водитель микроавтобуса Citroën во время движения не выбрал безопасную скорость. На перекрёстке с круговым движением мужчина не справился с управлением, автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонную конструкцию.

Водитель в микроавтобусе был один, он не пострадал. Микроавтобус получил механические повреждения.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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