В Калараше водитель без прав протаранил чужой автомобиль

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ДТП произошло на днях в селе Хирова Каларашского района.

Как рассказала пресс-секретарь инспектората полиции Калараша Кристина Викол, 21-летний молодой человек без водительских прав попытался выполнить разворот. В результате он врезался в автомобиль другого участника движения. Последний влетел в панно с ценами на автозаправочной станции, пишет echipa.md.

Водители не пострадали. Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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