В Калараше разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Калараше разыскивают без вести пропавшего мужчину

Устанавливается местонахождение 60-летнего Дикусарэ Фёдора, проживающего в селе Сипотены Каларашского района. Последний раз его видели 12 декабря. 

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы с проседью.

Одежда: тёмно-синяя летняя куртка с голубыми вставками на плечах, чёрные штаны, чёрная шапка.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру 373 79 61 63 81 или в службу 112.

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