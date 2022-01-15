В Калараше двое мужчин до смерти избили 31-летнего знакомого

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Трагическое происшествие произошло накануне. Было обнаружено бездыханное тело молодого мужчины со следами насильственной смерти.

По предварительным данным, речь идёт о 31-летнем жителе Калараша. Полиция установила, что его жестоко избили и оставили умирать. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался. Причиной убийства может быть старый конфликт, пишет gagauzinfo.md.

В совершении преступления подозревают двух мужчин 30 и 36 лет. Один из них, пишет источник, ранее уже отбывал наказание за убийство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За убийство обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

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