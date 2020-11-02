В каких секторах столицы в понедельник не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в понедельник, 2 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 39, 41, 41/5, 49, 49/1, 49/1A, 49/2, 49/3, 49/7, 49/8, 49/10, 49/14, 51, 51/2 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 1/2, бул. Штефан чел Маре 169, 169/2, 171/1, 171/3 – с 09:00 до 17:00;

ул. Онисифор Гибу 9 – с 09:00 до 13:00;

ул. Коробан Василе 22/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 17/3, Киевская, 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, Н. Димо 11/5, 13/3, 13/4A, 17/3, 17/4 – с 09:25 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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