В каких секторах столицы сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что в четверг, 10 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 3, 3/1, 7, 7/1, 24, 36, 36/1, 36/2, 38, 40, 40/2, 42, Четатя Албэ 141, 143/1, 143/2, 143/3, 170/2 – с 08:45 до 17:00;

ул. Х. Ботев 21/1, 23 – с 09:00 до 13:00;

ул. Х. Ботев 11/2, 13/2, 23/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 30, 30D, 30E, 30G, 30J, 30V, 34, 36, 91 – с 09:00 до 17:00;

ул. П. Мовилэ 20, бул. Штефан чел Маре 168, Т. Чорбэ 38 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 3 – с 10:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Чеукарь 1/2, Г. Мадан 46A, 47, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 50/3, 50/4, 79, Язулуй 2-22, Соколень 10 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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