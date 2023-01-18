В каких секторах столицы сегодня не будет света

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О плановых отключениях на 18 января сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, Траян, 999 – с 09:00 до 13:00.

ул. Ч. Албэ, 2-14, 11-15, 20, 37, Диминеций, 2-14, 18-22, 27, 28-42, 31, 41-43, 45, 51A, 5B, 51V, 53-55, 59/1, 61A, 69-73, Доробанць, 1-15, 2-8, 8A, 8B, 21-23, E. Алистар, 9A, Л. Думитриу, 1-5, 20, 21-23, 35/1, Мунчешть, 94-104, 160, Плаюлуй, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2-10, 10A, 10B, 10/4, 3-11 – с 13:00 до 17:00.

ул. Буребиста, 93 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 81, 83 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Е. Кошериу, А. Чурунга, Буковиней, К. Орхеюлуй, Э. Лотяну, Оп. Яшь-Кишинэу, П. Барбэлат, В. Рошка – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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