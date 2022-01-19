В каких секторах столицы сегодня не будет света

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 19 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт, 9002, 9006, Мунчешть, 793/2, 797A, 799, 799/9, Дачия, 80/3 – с 09:20 до 16:20.

ул. В. Трандафирилор, 16, 16 блок 18, 19, 20, 21, 22; 18, 18 блок 1, 3, 4, 22, 22 блок 1A, 1B, 1V, гаражи, 22/24 офис 1B; 24, 24A, 24 блок 1G – с 08:45 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Погор, 2 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога, 4, Т. Владимиреску, 6 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.