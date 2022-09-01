В каких секторах столицы не будет света в первый день осени

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Поставщик сообщает, что 1 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 2, 4, 4/1, 6, 6A, 8, 9, 9999, Хр. Ботев, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3A, 5/4, 7/1, 7/2, 9 – частично с 09:00 до 13:00.

ул. В. Кручий, 4, 4/3, 6 – частично с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. М. Дософтей, 124, П. Мовилэ, 35, Шт. чел Маре, 162, 162 блок B, 180, 182, 182/1, 184, Т. Чорбэ, 32/1, 32/2, 32/1 блок A, 32/1 блок B – частично с 09:20 до 17:20.

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – частично с 09:20 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. П. Заднипру, 7 – частично с 09:00 до 17:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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