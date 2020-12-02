В каких городах Молдовы больше всего заболевших коронавирусом, а где число случаев не превышает тысячу: обзор

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С начала пандемии больше всего случаев коронавируса выявили в Кишинёве – 46305. На втором месте по количеству заражённых – Бельцы, 4096. В Тирасполе COVID-19 подтвердили у 3996 человек. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

3067 случаев коронавируса выявили в Яловенах, 2829 – в Единцах, 2568 – в Кагуле, 2261 – в Бендерах, 2208 – в Страшенах, 2168 – в Новых Аненах, 2102 – в Слободзее, 2001 – в Оргееве.

1844 заболевших в Рыбнице, 1728 в Комрате, 1706 в Сороках, 1476 в Криулянах, 1467 в Фалештах, 1446 в Сынжерей, 1414 в Дрокии, 1365 в Каушанах, 1331 в Бричанах, 1296 в Глодянах, 1294 во Флорештах, 1286 в Калараше, 1262 в Штефан-Водэ, 1194 в Унгенах, 1147 в Чадыр-Лунге, 1125 в Чимишлии, 1076 в Хынчештах, 1044 в Тараклии. В Резине 937 случаев, в Ниспоренах – 935, в Рышканах – 886, в Теленештах – 885, в Григориополе – 857, в Дондюшанах – 788, в Окнице – 744, в Дубоссарах (Приднестровье) – 735, в Шолдэнештах – 733, в Вулканештах – 641, в Бессарабке – 622, в Дубоссарах (правый берег) – 622, в Кантемире – 603, в Леова – 518, в Каменке – 255. Напомним, по состоянию на 1 декабря за всё время пандемии в Молдове выявили 108863 случаев коронавируса. Вылечились 95918 человек, скончались 2323. Остальные случаи – активные. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.