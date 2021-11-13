В Кагульском районе лихач разогнался до 149 км/ч и лишился прав

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Полиция остановила в селе Третешть уроженца Гагаузии, который «летел» по населённому пункту со скоростью 149 километров в час.

20-летний водитель превысил максимально допустимую скорость на 99 километров, сообщает gagauzinfo.md.

Проверка показала, что у молодого человека уже были 10 штрафных пунктов, к которым добавились ещё 5. В этом случае молодой человек будет лишён водительских прав.

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