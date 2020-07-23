В кагульском лесу вспыхнул крупный пожар: с огнём боролись около семи часов (ФОТО)

В кагульском лесу вспыхнул крупный пожар: с огнём боролись около семи часов (ФОТО)

Пожар вспыхнул вчера, 22 июля, в лесу недалеко от населённого пункта Лопэцика Кагульского района. На место происшествия прибыли три бригады пожарных. 

Специалисты установили, что огнём охвачено 23 га сухой растительности. В тушении пожара было задействовано 5 единиц спецтехники и 40 человек, среди которых сотрудники ГИЧС и представители примарии. Возгорание удалось потушить спустя 7 часов.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате был повреждён участок площадью 23 га. Спасти удалось более 35 га леса. Все обстоятельства возгорания устанавливаются.

Стоит отметить, что с начала 2020 года сотрудники ГИЧС потушили более 4 550 возгораний сухой растительности и отходов.

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