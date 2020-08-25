В Кагуле водитель-лихач протаранил забор жилого дома (ФОТО)

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39-летний мужчина попал в больницу в результате серьёзной аварии, произошедшей этим утром в селе Котихана Кагульского района.

Как пишет publika.md, автовладелец превысил скорость, не справился с управлением на повороте и врезался в забор частного дома. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

По данным полиции, у пострадавшего не было водительского удостоверения, так как ранее его лишили прав. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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