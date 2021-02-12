В Кагуле спасателям удалось предотвратить крупный пожар на маслозаводе

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Инцидент произошёл накануне на заводе по производству растительного масла в Кагуле. В службу 112 поступило сообщение о том, что начал тлеть один из резервуаров фабрики.

На место происшествия прибыли 7 пожарных расчётов. Чтобы избежать возгорания, сотрудники ГИЧС охладили резервуар, а также совместно с сотрудниками завода вытащили из него 4500 м³ семян подсолнечника.

В результате инцидента около 6000 м³ продукта было уничтожено. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить крупный пожар.

Причина и обстоятельства инцидента выясняются.

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