В Кагуле спасателям удалось предотвратить крупный пожар на маслозаводе

В Кагуле спасателям удалось предотвратить крупный пожар на маслозаводе

Инцидент произошёл накануне на заводе по производству растительного масла в Кагуле. В службу 112 поступило сообщение о том, что начал тлеть один из резервуаров фабрики. 

На место происшествия прибыли 7 пожарных расчётов. Чтобы избежать возгорания, сотрудники ГИЧС охладили резервуар, а также совместно с сотрудниками завода вытащили из него 4500 м³ семян подсолнечника. 

В результате инцидента около 6000 м³ продукта было уничтожено. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить крупный пожар. 

Причина и обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md