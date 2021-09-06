В Кагуле состоится фестиваль документального кино ”Moldox”

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Шестой Фестиваль документального кино “Moldox” пройдет с 8 по 12 сентября во Дворце культуры города Кагула. В этом году в рамках просмотров документальных фильмов и обсуждений внимание общественности будет обращаться на текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вызванные хрупкостью социальных систем, а также на последствия изменения климата для повседневной жизни.

По словам организаторов, фестиваль “Moldox” предложит молдавской публике глубокие документальные фильмы с социальным воздействием. Их роль – открыть новые горизонты мира, а также осознать, что социальные явления и глобальные проблемы ближе, чем мы думаем, и касаются каждого, передаёт moldpres.md.

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