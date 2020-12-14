В Кагуле разоблачили преступную группировку, промышлявшую кражами строительных инструментов (ФОТО)

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Преступники в возрасте от 27 до 43 лет проникали в гаражи, подвалы многоквартирных домов, дома и строящиеся объекты и похищали строительные инструменты, электрооборудование и т.п.

Общий ущерб составил более 100 000 леев. В результате обысков в домах подозреваемых были обнаружены некоторые похищенные вещи.

В итоге были задержаны четверо жителей районов Кагул и Кантемир, ранее судимые за аналогичные преступления. На этот раз им грозит до 12 лет лишения свободы.

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