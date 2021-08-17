В Кагуле разоблачили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие

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В Кагуле выявили мошенническую схему, по которой выдавались “липовые” разрешения на хранение и ношение оружия.

По данным следствия, члены медкомиссии по проверке психического состояния получали от заявителей от 150 до 200 леев за справки с нужным заключением от психиатра. Таким образом, в течение 2019-2020 годов было выдано более 1 000 разрешений с нарушениями.

Один из врачей-психиатров специальной медицинской комиссии был признан подозреваемым. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.

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