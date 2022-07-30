В Кагуле произошло ДТП с участием служебного автомобиля Пограничной полиции (ВИДЕО)

В Кагуле произошло ДТП с участием служебного автомобиля Пограничной полиции (ВИДЕО)

Авария случилась минувшей ночью вблизи населенного пункта Владул Исак Кагульского района. По словам очевидцев, водитель служебного авто находился в нетрезвом состоянии. 

В ДТП попали Volkswagen и служебный автомобиль Генерального инспектората Пограничной полиции (ГИПП) Dacia Duster. В результате Dacia угодила в кювет и получила серьезные технические повреждения. К счастью, никто из водителей не пострадал. 

По данным источников портала deschide.md, 28-летний водитель Dacia Duster, старший офицер мобильных бригад ГИПП, сразу после аварии снял номерные знаки, а машину с места аварии эвакуировала Пограничная полиция. На видео, снятом очевидцем ДТП, видно, что патрульный пытался проверить водителя с помощью алкотестера, но мужчина заявил, что он не может дунуть в трубочку из-за переполнявших его эмоций. 

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