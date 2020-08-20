В Кагуле прикрыли фирму, занимавшуюся фиктивным трудоустройством (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции выявили группу граждан, которые предъявили фиктивные трудовые договоры при пересечении государственной границы.

В начале августа правоохранители получили информацию о том, что фирма из Кагула заключает фиктивные трудовые договоры с людьми, которые хотят пересечь государственную границу и избежать 14-дневной самоизоляции. На основании оперативной информации был задержан 31-летний мужчина, несколько раз предъявивший пограничникам фиктивный документ. Как выяснилось, он занимался незаконной перевозкой пассажиров на личном автомобиле.

Впоследствии следователи изъяли у администратора фирмы ещё один фиктивный договор, составленный на имя другого гражданина. По факту случившегося ведётся расследование.

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