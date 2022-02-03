В Кагуле пожарные потушили участок с горящей травой

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Крупный пожар случился накануне на участке в селе Александру Иоан Куза.

Огонь быстро распространялся из-за ветра, однако пожарной бригаде удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пострадавших нет. Причину случившегося предстоит установить.

Также в течение вчерашнего дня спасатели потушили 8 очагов горящей растительности в населённых пунктах Сорокского, Криулянского, Кагульского, Унгенского районов и в Гагаузии.

Всего с начала года сотрудники ГИЧС ликвидировали более 400 очагов возгорания растительности (1126 га травы).

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