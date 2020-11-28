В Кагуле пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

В Кагуле пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

ДТП произошло вчера в селе Бадикул Молдовенеск. Женщина получила травмы и была госпитализирована. 

На место аварии прибыли оперативники. В результате следственных мероприятий личность водителя была установлена. Речь идёт о 45-летнем жителе Кагульского района. В момент аварии он находился в пьяном состоянии – тест показал содержание 0.95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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