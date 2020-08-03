В Кагуле пьяный водитель сбил двух подростков и уехал

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Инцидент произошёл в субботу вечером. 14-летнего и 16-летнего юношей сбила машина.

Водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавших на дороге. Автомобиль нарушитель бросил неподалеку, пишет deschide.md.

Подростков госпитализировали с различными переломами, а 23-летнего водителя, жителя села Слобозия Маре, полиция обнаружила по месту жительства. Проведённый тест показал, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Водителя доставили в инспекторат полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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