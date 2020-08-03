В Кагуле пьяный водитель сбил двух подростков и уехал

В Кагуле пьяный водитель сбил двух подростков и уехал

Инцидент произошёл в субботу вечером. 14-летнего и 16-летнего юношей сбила машина.

Водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавших на дороге. Автомобиль нарушитель бросил неподалеку, пишет deschide.md.

Подростков госпитализировали с различными переломами, а 23-летнего водителя, жителя села Слобозия Маре, полиция обнаружила по месту жительства. Проведённый тест показал, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Водителя доставили в инспекторат полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md