В Кагуле пьяный водитель с ребёнком в машине попался правоохранителям (ВИДЕО)

В Кагуле пьяный водитель с ребёнком в машине попался правоохранителям (ВИДЕО)

Инцидент произошёл минувшим вечером. Карабинеры заметили автомобиль “Лада”, который ехал “восьмёрками”.

Правоохранители остановили машину. Во время беседы с водителем они почувствовали резкий запах алкоголя. Примечательно, что в салоне автомобиля находился ребёнок. Водитель, 20-летний житель села Крихана Веке, отказался делать тест на алкоголь. Его отстранили от вождения. 

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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