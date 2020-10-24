В Кагуле перевернулся грузовик, перевозивший металлолом

Дорожное происшествие случилось вчера в селе Слобозия Кагульского района.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель грузовика нарушил скоростной режим и не учёл метеорологические условия. В итоге на повороте большегруз с металлоломом перевернулся, пишет protv.md.
Водителю медицинская помощь не потребовалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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