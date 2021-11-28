В Кагуле мужчина застрелил жену и тёщу

В Кагуле мужчина застрелил жену и тёщу
Инцидент произошёл накануне в одном из жилых домов города. 

По предварительным данным, женщины вместе с другими родственниками возвращались из гостей. Когда заходили в дом, в них выстрелили из охотничьего ружья.

От полученных ранений 69-летняя женщина скончалась на месте, а её 49-летняя дочь позднее умерла в больнице. Подозреваемый был задержан на 72 часа. Известно, что он давно не жил с супругой, а оружием, из которого произвёл выстрел, владел незаконно.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение.

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