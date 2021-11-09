В Кагуле мужчина прирезал приятеля на глазах у возлюбленной

В Кагуле мужчина прирезал приятеля на глазах у возлюбленной

Трагедия произошла сегодня.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Кагула Кристина Чобану, 35-летний мужчина с сожительницей находился в гостях у знакомого. После распития спиртного между гостем и хозяином возник конфликт. В ходе завязавшейся потасовки гостя ударили ножом в грудь, пишет deschide.md.

Удар оказался смертельным: мужчина скончался до приезда скорой помощи. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

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