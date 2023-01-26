В эту субботу троллейбусы в Кишинёве будут курсировать по будничному графику

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В субботу, 28 января, столичные троллейбусы будут ездить по будничному графику. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.

В ведомстве также сообщили, что туристический троллейбус будет курсировать в субботу и воскресенье по обычному графику.

Напомним, что суббота, 28 января, для бюджетников будет рабочей. Они будут отрабатывать в этот день 2 января, который был выходным.

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