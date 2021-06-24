В эту субботу прививку от коронавируса можно будет сделать и в Шато Пуркарь

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Самый живописный пункт вакцинации будет открыт в Шато Пуркарь в субботу, 26 июня. Совместить приятное с полезным, то есть посетить винодельню и одновременно привиться от COVID-19, можно будет с 11.00. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

– В этот день можно будет получить прекрасные впечатления, насладиться красотами винодельни Пуркарь, а в дополнение к этому у посетителей будет возможность узнать из первых источников об иммунизации против COVID-19 и пройти вакцинацию, – говорится в сообщении ведомства.

Желающим будут доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

Напомним также, что в субботу с 07.00 до 22.00 во Дворце Республики в Кишинёве пройдёт очередной марафон иммунизации. На нём, кроме вышеназванных препаратов, будет доступна и российская вакцина “Спутник V”.

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