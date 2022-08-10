Взрыв цен в Молдове: овощи и фрукты подорожали на 40%, яйца — на четверть

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По данным Национального бюро статистики, индекс цен на сельскохозяйственную продукцию в январе-июне текущего года составил 109,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно отчёту, ягоды подорожали на 41,5%, овощи – на 38,7%, картофель – на 38%, семена подсолнечника – на 19,6%, ячмень – на 14,5%, пшеница – на 13,3%, соя – на 12,9%, косточковые фрукты – на 10,8%, виноград столовых сортов – на 10,2%, пишет unimedia.info.

На продукцию животноводства цены производителей выросли на 16,7%. Так, стоимость яиц увеличилась на 26%, молока – на 14,4%, живого скота и птицы – на 15,8% (свиней – на 24,2%, овец и коз – на 20,8%, крупного рогатого скота – на 17,1%, птицы – на 6,9%).

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