В этом месяце в Кишинёв доставят 5 новых двухзвенных троллейбусов (ФОТО)

В этом месяце в Кишинёв доставят 5 новых двухзвенных троллейбусов (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан, уточнив, что двухзвенный транспорт для Кишинёва не закупался с 2004 года.

Также до конца года в Управлении электротранспорта будут собраны ещё 30 троллейбусов последнего поколения, оборудованных по новым стандартам: с кондиционером, пандусом для людей с ограниченными возможностями, пониженным полом, розетками USB и т. д.

Мы прилагаем максимум усилий для пополнения троллейбусных и автобусных парков новыми транспортными средствами и для повышения качества услуг, предоставляемых жителям столицы, – отметил градоначальник.

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