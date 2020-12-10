В этом году в продажу поступят более 50 тысяч ёлок

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Вырубка ёлок сотрудниками агентства “Moldsilva” уже началась. Цены на новогодние красавицы будут ниже на 20% по сравнению с прошлым годом.

Директор агентства Думитру Кожокару заявил, что вырубка будет проводиться постепенно, в зависимости от спроса на рынке, а последние ели будут вырублены и выставлены в продажу до 29-30 декабря. Купить их можно будет и непосредственно в питомниках, чтобы воспользоваться скидкой и избежать торговой наценки, пишет ipn.md.

В прошлом году цена на ель в питомниках составляла 36 леев за метр. В этом году стоимость должна быть ниже на 7-8 леев. Агентство также оборудует собственные торговые точки в крупных городах.

Думитру Кожокару добавил, что для предотвращения незаконных вырубок мобильными командами активизированы проверки. За срубленную ель физическим лицам грозит штраф до 1 200 леев, а юридическим – до 10 тысяч леев.

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