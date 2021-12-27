В этом году в продажу поступило более 40 тысяч ёлок

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В этом году к зимним праздникам агентство Moldsilva выставило на продажу более 44 000 новогодних деревьев. Из них – 41 000 елей и около 3000 сосен.

По словам начальника Управления лесного фонда, к новогодним праздникам было также подготовлено около 5000 веток хвойных деревьев. Цены не изменились: 36 леев за метр ели и 25 леев за метр сосны (без НДС). За деревья выше шести метров взимается дополнительная плата.

Стоит отметить, что несанкционированный сруб хвойных деревьев наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 леев для физических лиц.

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